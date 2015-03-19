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5.2مليار جنيه إجمالى إيرادات شركة إنبى.. و4.9 للمشروعات خلال العام الماضى

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5.2مليار جنيه إجمالى إيرادات شركة إنبى.. و4.9 للمشروعات خلال العام الماضى 5.2مليار جنيه إجمالى إيرادات شركة إنبى.. و4.9 للمشروعات خلال العام الماضى
أكد المهندس إمام السعيد، رئيس شركة إنبى، أن إجمالى إيرادات الشركة بلغ حوالى 2ر5 مليار جنيه، وأن إجمالى إيرادات المشروعات بلغ حوالى 9ر4 مليار جنيه، منها حوالى 7ر3 مليار جنيه مشروعات داخلية، وحوالى 2ر1 مليار جنيه مشروعات خارجية، وأن قيمة استثمارات إنبى فى الشركات التى تساهم فيها بقطاع البترول ارتفعت إلى حوالى 2ر1 مليار جنيه.

وأضاف "السعيد"، خلال أعمال الجمعيات العامة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركة تعزز قدراتها التنافسية من أجل فتح أسواق جديدة داخلياً وخارجياً وزيادة الاستثمارات، مشيراً إلى أنه تم خلال عام 2014 التعاقد على تنفيذ عدد من المشروعات داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى توقيع 45 أمر إسناد للعديد من شركات قطاع البترول، وأنها تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات زيادة الإنتاج فى مجالات إعادة تأهيل البنية التحتية وتنمية حقول الغاز وزيادة الطاقة التكريرية وإقامة عدد من المشروعات البتروكيماوية .

وأوضح "السعيد"، أنه بالنسبة للمشروعات الخارجية، تقوم إنبى بتنفيذ مشروع إنشاء خزانات بمصفاة ينبع وصهاريج التخزين لصالح شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير بالسعودية وخط تصدير نفط ميسان بالعراق ومشروع باجمى لمعالجة الغاز الطبيعى فى فنزويلا ومن المخطط الانتهاء منها تباعاً خلال العامين 2015 و2016 .

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