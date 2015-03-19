رئيس الوزراء يكلف اتحاد الغرف التجارية بمتابعة نتائج المؤتمر الاقتصادى

كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اتحاد الغرف المصرية باستثمار نتائج مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ، من خلال دعم التحالفات التى نتجت عنه، مع استمرار الحملات الترويجية عالميا لجذب مزيد من الاستثمارات فى كافة القطاعات.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، فى بيان له اليوم، أنه قد بدأ فى تنفيذ برنامج متكامل للترويج للاستثمار أثناء هذا العام، من خلال تفعيل اتفاقيات الاتحاد مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية فى مختلف دول العالم واتحادات الغرف الاقليمية، إلى جانب توظيف الغرف العربية المشتركة ومشاريعه الاقليمية المختلفة لتنظيم مؤتمرات ترويجية بمصادر الاستثمار الرئيسية لضمان استثمار نتائج المؤتمر فى مختلف دول العالم.

وأوضح الوكيل أنه جارى إنشاء وحدة بالاتحاد تتكامل مع شركائنا بمجلس الغرف السعودى، واتحاد غرف الإمارات وغرفة الكويت الذين قاد رؤسائهم وفودا كبيرة من قيادات المال والأعمال بمؤتمر شرم الشيخ، وذلك بهدف توفير المعلومات وإزالة المعوقات وتيسير تنفيذ استثماراتهم بأسرع وقت، وكذا الترويج لجذب المزيد من المستثمرين من خلال لقاءات ثنائية ومؤتمرات عامة وقطاعية عديدة.

وأضاف الوكيل أنه على نفس النسق سيتم إنشاء وحدة لروسيا التى يرأس مجلس أعمالها المشترك، وأخرى لإفريقيا التى يرأس اتحاد غرفها لضمان تنمية الصادرات من خلال جذب الاستثمارات فى النقل واللوجيستيات الى روسيا وطريق الحرير الى وسط اسيا والى شرق وغرب ووسط افريقيا لتتكامل مع الربط القائم مع جنوب شرق اسيا وأوروبا والأمريكتين، بهدف زيادة جاذبية مصر كمركز للتصنيع من اجل التصدير وكمنطقة لوجيستية محورية على مستوى العالم.

ومن جانبه اشار الدكتور علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية بأنه تم اعتماد تمويل عددا من المنح من الاتحاد الاوروبى للترويج للاستثمار وعمل دراسات قطاعية وتنظيم فعاليات ترويجية طوال عام 2015 لضمان تعظيم نتائج المؤتمر.

وأوضح أن تلك المبادرات سيتم تنفيذها من خلال تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية "MedAlliance" والذى يتضمن منظمات الاعمال الاقليمية الخمسة وهى اتحاد غرف البحر الابيض "ASCAME"، واتحاد اتحادات الصناعات الاورومتوسطية "BusinessMed" واتحاد الغرف الاوروبية "Eurochambres والغرفة العربية الالمانية GACIC، واتحاد هيئات الاستثمار الاورومتوسطية "ANIMA"، الذى ينسق اعمال التحالف، وذلك بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد من اجل المتوسط ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الايطالية وجامعة الدول العربية ممثلة فى المجلس العربى الاوروبى.

وأضاف بان التحالف يقوم بتنفيذ مشروع يوروميد انفست "EU EuroMed Invest" الممول من الاتحاد الاوروبى والذى يهدف للترويج للاستثمار فى قطاعات النقل واللوجيستيات، والزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوكيل بأن انشطة هذا المشروع ستتكامل مع الثمانية مشاريع الاقليمية لغرفة الاسكندرية والتى تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الاوروبى من برنامج حوض البحر المتوسطEU CBC ENPI والتى تهدف لدعم وجذب الاستثمارات بقطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الابيض الى جانب جذب الإستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات، والتى تجمع 76 شريكا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من دول البحر الابيض.

وأضاف الوكيل، بأنه فى عام 2015 ستستضيف الاسكندرية فى اطار تلك المشروعات ثمانية مؤتمرات ومعارض اورومتوسطية فى قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة اخرى على خارطة الاستثمارات العالمية والتى ستتكامل مع العديد من الفاعليات الاخرى التى تتضمن مؤتمرات فى دول الخليج وبيروت ودول الاتحاد الاوروبى هذا الشهر، واستقبال وفد كبير من روسيا برئاسة وزير التجارة فى الشهر القادم.

وأكد الوكيل بانه جارى اعداد عرض متكامل عن التحديث الجارى تشريعيا وإجرائيا لتحسين مناخ الاستثمار والخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وفرص الاستثمار القطاعية وفى المشاريع الكبرى والبنية التحتية والصناعة والنقل واللوجيستيات والتجارة، وسيتم تعديله على اساس قطاعات كل دولة لجذب اكبر عدد ممكن من الشركات الكبرى وكذا الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، بهدف انشاء تحالفات تتكامل للتصنيع من اجل التصدير للدول العربية والأوروبية والإفريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التى رفعت حجم السوق المصرى لأكثر من 1,6 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص.

وأضاف الوكيل أنه على الصعيد الثنائى انه يقوم حاليا بالاتصال بنظرائه رؤساء اتحادات الغرف التجارية لتنظيم ندوات ترويجية بدولهم. ويتم دعم ذلك بالتحرك على المستوى الاقليمى من خلال اتحاد الغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الابيض للتجارة والصناعة الذين تشرف مصر بمنصب النائب الاول لتلك الاتحادات الى جانب رئاسة اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن وعضوية غرفة التجارة الدولية.