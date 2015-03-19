ضبط 3974 قطعة سلاح و70 تشكيلا عصابيا وإبادة 11 فدان خشخاش خلال 10 أيام

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 10 أيام متواصلة عن ضبط 1432 قطعة سلاح نارى عبارة عن 257 بندقية آلية ومدفع أربى بى جى و( 3 ) رشاشات و( 3 ) بنادق رصاص و(382) بندقية خرطوش و( 122 ) طبنجة و(664 ) فرد محلى الصنع و( 18154 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة و( 9 ) براشوط وقنبلة غاز، وفى مجال ضبط الأسلحة البيضاء فتم ضبط ( 2192 ) قضية حيازة وإتجار فى الأسلحة البيضاء ضبط خلالها (2542) قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية المتخصصة فى الإتجار فى الأسلحة النارية من ضبط (13) تشكيلا عصابيا وبحوزتهم ( 37 ) قطعة سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية و(23) بندقية خرطوش و( 5 ) طبنجات و( 8 ) فرد محلى الصنع و(8443) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية فتم ضبط ( 3 ) قطع سلاح نارى من الأسلحة الشرطية المستولى عليها عبارة عن بندقية آلية و( 2 ) طبنجة و( 16 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية فتم ضبط (10) ورش لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وتم ضبط بداخلها ( 2 ) بندقية خرطوش و( 12 ) طبنجة و( 25 ) فرد محلى و( 3 ) خزن أسلحة نارية و( 37 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة وعدد كبير من الأسلحة النارية تحت التصنيع وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات فتم ضبط ( 2580 ) قضية مخدرات وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (9,535,238 طن) وكمية من مخدر الحشيش وزنت ( 272,925 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (19,255 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1,870 كيلو جرام) و(74) شجيرة لنبات البانجو المخدر وإبادة (11 فدانا) منزرعة بنبات الخشخاش المخدر و(253076) قرصا مخدرا.

كما تم ضبط (57) تشكيلا عصابيا تخصصوا فى حوادث السرقات ضموا (179) متهما ارتكبوا (230) حادث سرقة متنوعة، وضبط ( 585 ) متهما هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، ( 10) سجناء هاربين، ( 95 ) مراقبا هاربين وضبط ( 78 ) متهما من القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم الآتى بندقية خرطوش وطبنجة و( 8 ) فرد محلى الصنع و( 64 ) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام فتم تنفيذ ( 240363 ) حكما قضائيا متنوعا وشملت تلك الأحكام ( 2696 ) حكم جناية و( 25863 ) حكم حبس جزئى و(109547) حكم حبس مستأنف و( 76511 ) حكم غرامة و(25746) حكم مخالفة وضبط ( 8564 ) دراجة بخارية مخالفة وضبط ( 101 ) سيارة مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال الخصومات الثأرية فتم إنهاء ( 2 ) خصومة ثأرية صلحاً بمحافظتى (المنيا، سوهاج ) كما تم استهداف بعض أطراف خصومات ثأرية وضبط قطعتى سلاح نارى وذخائر بحوزة متهمين وضبط ( 1325) قضية آداب متنوعة من بينها (12 تحرش، 182 معاكسات) وفى مجال ضبط قضايا الأموال العامة فتم ضبط ( 130) قضية متنوعة وفى مجال ضبط قضايا الأحداث فتم ضبط ( 233 ) قضية متنوعة وفى مجال ضبط قضايا الإتجار فى الألعاب النارية فتم ضبط ( 23 ) قضية وضبط خلالها الآتى ( 5 ) طبنجات صوت و( 60 ) طلقة و( 12 ) محدث صوت و( 39 ) شمروخا و( 122 ) علبة صواريخ و(219032) صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية فتم ضبط (3083) قضية تموينية متنوعة وضبط ( 262 ) قضية بيئية متنوعة وضبط ( 264465 ) مخالفة مرورية متنوعة وضبط ( 25469 ) قضية متنوعة.