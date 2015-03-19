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القبض على 3 من قيادات الإخوان بالبحيرة بينهم قائد خلية إرهابية جهادية

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القبض على 3 من قيادات الإخوان بالبحيرة بينهم قائد خلية إرهابية جهادية القبض على 3 من قيادات الإخوان بالبحيرة بينهم قائد خلية إرهابية جهادية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، منذ قليل، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، من ضبط 3 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالبحيرة ضمن حملة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة، أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من ضبط 3 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، وهم كل من محمد. ع. م.ع. ك صيدلى ومقيم باغوص مركز أبوحمص المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2309/2015 إدارى مركز أبو حمص، بتكوين خلية إرهابية جهادية، وتحرر المحضر رقم 71 أحوال مركز أبوحمص.

كما تم ضبط "ممدوح. أ. ع. ا" مدير مدرسة ومقيم الضهرية مركز إيتاى البارود المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9155/2014 إدارى مركز إيتاى البارود بالتحريض على التظاهر وأعمال العنف، و عيد. ع. م. ق مدرس ومقيم طيبة مركز الدلنجات. المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا أرقام 3400/2014، 8713/2014، 274/2015 ، 2031/2015 إدارى مركز الدلنجات " التحريض على التظاهر وأعمال العنف.

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مصر 365