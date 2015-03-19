"جنايات القاهرة" تفض الأحراز فى محاكمة محمد فهمى بـ"خلية الماريوت"

قامت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بفض الأحراز فى إعادة محاكمة المتهم محمد فاضل فهمى، صحفى الجزيرة المتهم المخلى سبيله، و6 آخرين من مراسلى الجزيرة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

وتبين أن الأحراز عبارة عن 7 أظرف بداخلها 7 أسطوانات تحتوى الحرز الأول والخامس على أسطوانة مكتوب عليها: "حرز المتهم باهر" كما تبين أن الحرز الثانى والرابع عبارة عن أسطوانتين مكتوب عليها "حرز المتهم محمد محمود فاضل" وثلاثة أحراز آخر للمتهمين بيتر جرتيستى وصهيب وشادى وخالد.

ومن جانبه شكك خالد أبو بكر فى اللجنة الفنية السابقة الفتى قامت بتفريغ الأحراز.

>وأكد خالد أبو بكر، محامى المتهم محمد فهمى، أن السفير الكندى حضر جلسة، اليوم الخميس، طبقا لاتفاقية جنيف، وذلك لتسليم خطاب خاص بتمكين المتهم محمد فهمى من الحصول على جواز سفره، لاستكمال عدة إجراءات قانونية.

وعقب رئيس المحكمة قائلاً "ده سفير دولة أجنية لا يجوز التعامل معه إلا من خلال وزارة الخارجية المصرية.. ولابد من وصول الخطاب عن طريق القنوات الشرعية" - جاء ذلك عقب مشادة بين الدفاع والمحكمة حول الحصول على جواز السفر الخاص بالمتهم محمد فهمى.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.