النيابة: وفاة خفير وعامل جراء سقوط حائط عليهما إثر انفجار قنبلة بناهيا

انتقل فريق من نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة لإجراء المعاينة حول انفجار عبوة ناسفة، تم إلقائها بمركز شباب منطقة ناهيا ببولاق الدكرور أدت إلى مقتل شخصين خفير بالمركز والآخر عامل فراشة.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن مجهولين ألقوا زجاجات مولوتوف داخل مركز شباب منطقة ناهيا، مما أدى إلى نشوب حريق بالمكان، كما قاموا بوضع عوبتين ناسفتين أدى انفجارهما إلى سقوط حائط على شخصين هما غفير بالمكان، وآخر عامل فراشة يقوم بعمله بعد انتهاء أحد الأفراح ليلة أمس.

- استشهاد خفير ومواطن فى انفجار قنبلة بمركز شباب ببولاق الدكرور