ضبط هارب من المؤبد وعامل يخترق حسابات بالإنترنت لابتزاز أصحابها بالإسكندرية

تمكن النقيب عمر حسام والنقيب محمد خضر الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة تأمين طريق المحور من ضبط "مصطفى .ع" 26 سنة سمكرى مقيم إدكو محافظة البحيرة محكوم عليه فى 4 قضايا هروب وتبديد وسرقة بالإكراه.

كما تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات برئاسة العميد عصام رشدى من ضبط "مؤمن .م" 35 سنة عاطل مقيم كرموز السابق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات أخرها القضية جنايات كرموز بحوزته "9" لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 150 جراما ومبلغ 260 جنيهاً، وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة قسم المنشية، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر المحضر جنايات قسم المنشية وجار العرض على النيابة.

كما ألقت مباحث الإسكندرية، القبض على "مستور .خ" 46 سنة عاطل مقيم ثان العامرية المحكوم عليه فى القضية جنح ثان العامرية "سرقة" حضورياً بالحبس لمدة سنه بحوزته حقيبة بداخلها "5" طبنجات محدث صوت وبعض المعدات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة القسم، فتحرر المحضر جنايات ثان العامرية وجار العرض على النيابة.

وفى سياق آخر، لم يتحمل العشيق وجود حبيبته فى أحضان زوجها وهو مختبئاً بشقة جارتها بالإسكندرية فحاول تهدئة نفسه بجرعة زائدة من مخدر الهيروين أودت بحياته على الفور وهو الأمر الذى لم ترغب الجارة فى توريط نفسها به فقامت بالاعتراف بكل تفاصيل الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم أول المنتزه بوفاة شخص داخل شقه بعقار بعزبة المراغى.

وبالانتقال تبين وجود جثة إبراهيم رمضان عبد الكريم 35 سنة سائق مقيم طنطا محافظة الغربية بصالة الشقه يرتدى كامل ملابسه بمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرة.

وبسؤال قاطنة الشقة "عزه ج س" 65 سنة ربة منزل قررت بوجود علاقة بين المذكور وجارتها المدعوه "شروق.خ" 30 سنة ربة منزل مقيمة بذات العقار وعند حضوره إليها اليوم تبين له تواجد زوجها بالشقه فطلبت جارتها منها استضافته بشقتها لحين انصراف زوجها، وأثناء تواجده بالشقة شعر بحالة إعياء وتوفى.

وبمواجهة الأخيرة أقرت بمضمون ما تقدم، وأضافت بأن المذكور كان معتاد تعاطى المواد المخدره وعللت وفاته نتيجة تعاطيه جرعة زائدة، وتم إخطار النيابة العامة والأدلة الجنائية، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.

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