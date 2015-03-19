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دفاع «الماريوت»: السفير الكندى حاضر بالجلسة لمخاطبة المحكمة..والقاضى يرفض

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دفاع «الماريوت»: السفير الكندى حاضر بالجلسة لمخاطبة المحكمة..والقاضى يرفض دفاع «الماريوت»: السفير الكندى حاضر بالجلسة لمخاطبة المحكمة..والقاضى يرفض

المحامي خالد أبو بكر

قال المحامى خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع عن محمد فاضل فهمى، المتهم بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ”خلية الماريوت” ان السفارة الكندية خاطبت هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى، برئاسة المستشار حسن فريد، بشأن وضع المتهم محمد فهمى، والذى سبق وان اعلن تنازله عن الجنسية المصرية.

وردًا على ما أثاره الدفاع، عقب المستشار حسن فريد مؤكدًا عدم وصول أية خطابات له من قبل السفارة الكندية، بخصوص جواز السفر الكندى للمتهم، وهو ما رد عليه الدفاع قائلًا ان السفير الكندى حرص على التواجد بمقر المحكمة بجلسة اليوم، رغبةً منه فى مخاطبة المحكمة بشكلٍ مباشر.

فى سياق متصل رفضت هيئة المحكمة مطلب الدفاع ، فيما يتعلق بمخاطبة السفير الكندى، موضحةً انه يجب اتخاذ القنوات الشرعية المنوطة بذلك الأمر، من خلال التنسيق فيما بين وزارتى الخارجية والعدل، ومن ثم مخاطبة هيئة المحكمة.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

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