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وزير الآثار يصل الوادي الجديد لتفقد بعض المواقع الآثرية

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وزير الآثار يصل الوادي الجديد لتفقد بعض المواقع الآثرية وزير الآثار يصل الوادي الجديد لتفقد بعض المواقع الآثرية

وزير الآثار

استقبل اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، في زيارة للمحافظة لتفقد بعض المواقع الآثرية ومتابعة أعمال عدد من البعثات.

وقال محافظ الوادي الجديد، إن وزير الأثار سيقوم بزيارة لمنطقة بلاط لتفقد 10 آلاف متر مربع تم تخصيصها لانشاء متحف للآثار بمنطقة بلاط لإعادة بحث إمكانية إنشاء المتحف بعد توقفه وإعادة تخصيص مساحة مرة أخري بالتنسيق مع محافظة الوادي الجديد.

وأكد الوزير، أنه سيقوم بزيارة أخرى في الشهر المقبل، لافتتاح معبد هيبس بمدينة الخارجة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

 

 

 

 

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