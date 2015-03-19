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وفد من البحث العلمي يستعرض مشروعات تنمية حلايب وشلاتين

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وفد من البحث العلمي يستعرض مشروعات تنمية حلايب وشلاتين وفد من البحث العلمي يستعرض مشروعات تنمية حلايب وشلاتين

صورة أرشيفية

اتفق اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، علي تنفيذ عدد من المشروعات البحثية في مجالات متنوعة في منطقة وادي حوضين بمدينة شلاتين لتحلية ورفع المياه من الابار الجوفية بالطاقة الشمسية والزراعة الملحية والمستدامة وحصر وتسويق النباتات الطبية والعطرية ضمن خطة و استراتيجية الأكاديمية لتنمية منطقة جنوب شرق “حلايب وشلاتين”.

واستعرض وفد علمي من الأكاديمية خلال اجتماعه بمحافظ البحر الأحمر المشروعات المقرر تنفيذها في منطقة شلاتين، وآليات التنسيق ووضع بروتوكول للتعاون و المشروعات المستقبلية مثل خرائط المياه الجوفية وغيرها من المشروعات المهمة.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي أن هذا اللقاء يأتي في إطار دور المراكز الإقليمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفروعها الستة المنتشرة في أقاليم مصر وبرنامج تنمية جنوب وشرق مصر والذي أعيد تفعيله مؤخرا وخطة الأكاديمية لتفعيل تلك المراكز من خلال ربطها ببرنامج الحملات والمبادرات القومية، لتقديم نماذج لحلول تكنولوجية واقتصاديه لتحديات المجتمع المختلفة.
> وقام وفد علمي بزيارة لمنطقة حلايب وشلاتين شهر أكتوبر الماضي لتفقد مواقع المشروعات البحثية على ارض الواقع والاستماع إلى احتياجات سكان المنطقة.

ويضم نخبة من العلماء والباحثين من جهات بحثية وجامعية مختلفة منها مركز بحوث الصحراء- المركز القومي للبحوث- المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية – جامعة المنيا-جامعة أسيوط-جامعة الأزهر- الجامعة الأمريكية- جامعة النيل- الأكاديمية العربية للنقل البحري.

وأكد اللواء وجيه المامون رئيس مدينة الشلاتين، أن المشروعات التنموية المقرر تنفيذها تتضمن إنشاء وحدات تكثيف المياه وتحويلها لمياه شرب ووحدات ثابتة ومتنقلة لحفظ وتبريد الأسماك بالطاقة الشمسية، وحصر الثروات التعدينية بأبو رماد وتعميق المكون المحلي لوحدات استنبات الشعير،

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