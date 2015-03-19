مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تأدية عمله بمصنع فى المنوفية

لقى عامل بمصنع كرتون بقرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية صعقا بالكهرباء، أثناء تأدية مهام عمله بالمصنع، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا، بمصرع محمد السيد المكاوى 18 سنة عامل بمصنع للكرتون بقرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية صعقا بالكهرباء أثناء تأدية مهام عمله بالمصنع، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة الصعق بالكهرباء، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما لقى طفل بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه غرقا بترعة أثناء لهوه أمام منزله، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون، بمصرع يوسف وائل سعيد 38 عاما ومقيم بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه غرقا بترعة أثناء لهوه أمام منزله، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر شنت إدارة مرور المنوفية، بالاشتراك مع مديرية الصحة بالمحافظة، حملة لإجراء تحاليل فورية على السائقين، تبين من التحاليل التى أجريت على 40 سائقاً، وجود سائقين يتعاطيان المواد المخدرة، فتم التحفظ عليهما لحين عرضهما على النيابة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما قامت إدارة المرور، بالاشتراك مع خبراء المفرقعات بمحافظة المنوفية تحت إشراف اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، باستهداف السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع والميادين عقب تعقيمها خشية من قيام العناصر الإرهابية بوضع عبوات ناسفة بها وتفخيخها بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، والتى أسفرت عن فحص 6سيارات مهملة ومتواجدة بجوار المنشآت العامة بجميع مراكز المحافظة، وتم رفعها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

>