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تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى المخدرات بسوهاج

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تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى المخدرات بسوهاج تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى المخدرات بسوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار شريف ممدوح وسكرتارية طه محمد عثمان، تجديد حبس المتهم "محمود ع- م" عامل ومقيم بمركز جهينة 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى البانجو بدائرة المركز.

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى البانجو بدائرة المركز وترويجه على عملائه وزبائنه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 15 لفافة من البانجو المخدر.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365