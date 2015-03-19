القبض على عاطلين بحوزتهما 50 قطعة حشيش فى المنتزه بالإسكندرية (تحديث)

تمكن الملازم أول دسوقى عبد العاطى الضابط بإدارة المرور المعين لتنظيم حركة المرور بميدان الساعة دائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط كل من "أيمن ح .م" 23 سنة عاطل، و"مسعد .ت .ع" 22 سنة عاطل، و"أحمد أ.س" 19 سنة عاطل سبق اتهامه فى "2" قضية "سلاح بدون ترخيص" منهم القضية جنح مركز رشيدى بأمن البحيرة، بحوزتهما عدد 50 قطعة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار ومبلغ 1170 جنيهاً، وعدد 3 هاتف محمول أثناء استقلالهم السيارة ملاكى البحيرة قيادة الأول.

تحرر المحضر جنايات أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.

>وفى سياق آخر، لقى شاب مصرعه متأثراً بحروق بمختلف أنحاء الجسم نتيجة نشوب حريق هائل بمنزله فى الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مستشفى رأس التين العام بوصول كمال سالم الحسين 25 سنة بدون عمل مقيم بدائرة القسم مصاب بحروق بجميع أنحاء الجسم وتوفى.

وبسؤال جارته رضا جابر السيد 47 سنة ربة منزل، أقرت بنشوب حريق بشقة المذكور وتمكنت بمساعدة الجيران من إطفاء النيران، وتبين لهم إصابة المذكور بحروق، وتم نقله للمستشفى.

وأضافت بأنه كان يقيم بمفرده ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، فتم إخطار الأدلة الجنائية، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعه، وتحرر المحضر إدارى القسم وجارى العرض على النيابة.

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