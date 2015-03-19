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انتحار مواطن بإلقاء نفسه من أعلى عقار بشارع الشهر العقارى فى أسيوط

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انتحار مواطن بإلقاء نفسه من أعلى عقار بشارع الشهر العقارى فى أسيوط انتحار مواطن بإلقاء نفسه من أعلى عقار بشارع الشهر العقارى فى أسيوط
انتحر مواطن بإلقاء نفسه من أعلى عقار بشارع الشهر العقارى المتفرع من شارع المحافظة بمدينة أسيوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام.

كان اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بإلقاء مواطن نفسه من أعلى عقار بشارع المحافظة.

على الفور انتقلت قوات من مباحث قسم شرطة ثان أسيوط والإسعاف، وبالفحص تبين أن الجثة للمواطن "ح زع" مواليد 1956 ومقيم قرية سلام دائرة مركز أسيوط، تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة، وجار تحرير محضر بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أسباب وملابسات الحادث.
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