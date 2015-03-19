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محامٍ فى حالة سكر يعتدى على ضابط شرطة أثناء إيقافه بكمين فى الإسكندرية

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محامٍ فى حالة سكر يعتدى على ضابط شرطة أثناء إيقافه بكمين فى الإسكندرية محامٍ فى حالة سكر يعتدى على ضابط شرطة أثناء إيقافه بكمين فى الإسكندرية
اعتدى محامٍ فى حالة سكر، على النقيب كريم الصيرفى الضابط بوحدة مباحث قسم ثان المنتزه بالإسكندرية أثناء إيقافه فى كمين تقاطع طريق الجيش مع شارع 45 دائرة القسم وبصحبته الملازم أول محمد العوضى الضابط بالقسم والملازم أول يحيى حامد الضابط بوحدة الانتشار السريع.

وكان الضابط استوقف السيارة 2973 قيادة "محمد.ه.ح" 55 سنة محام مقيم باب شرقى يستقلها بصحبته سيدتين "رشا.م.م" 31 سنة بدون عمل مقيمة باب شرقى محكوم عليها بالحبس شهر "تحريض على الفسق"، و"سماح ح.ع" 31 سنة صاحبة محل ملابس مقيمة محرم بك، وعند مطالبة قائد السيارة بإبراز التراخيص قدم إيصال سحب رخصة التسيير، وتبين أنه تفوح من فمه رائحة الخمر، وبسؤاله عن تحقيق شخصيته ومرافقيه رفض وتعدى على الضابط والقوات بالسب والشتم وتمزيق ملابس الضابط.

وبمناقشة السيدتين قررا بأنهما تربطهما علاقة صداقة بالمحامى وكانتا بصحبته بملهى ليلى، وقام المذكور بتناول المشروبات الكحولية، فتم تحويل المحامى لمستشفى أبو قير العام، وورد التقرير الطبى يفيد اشتباه حالة سكر.

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مصر 365

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