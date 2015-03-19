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تعرف على أسباب وأنواع الانزلاق الغضروفى

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تعرف على أسباب وأنواع الانزلاق الغضروفى تعرف على أسباب وأنواع الانزلاق الغضروفى
الانزلاق الغضروفى مرض يصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل متنوعة.

الانزلاق الغضروفى


>قال الدكتور كريم منتصر أخصائى جراحة مخ وأعصاب، إن الانزلاق الغضروفى هو تحرك المادة اللينة المتواجدة بين الفقرات العمود الفقرى، التى تساعد على امتصاص الصدمات من مكانها.

وأشار أخصائى جراحة المخ إلى أن إصابة الأشخاص بالانزلاق الغضروفى يكون نتيجة خروج أو تحرك الغضروف أو تلك المادة من مكانها الطبيعى، ما يؤدى إلى الضغط على الأعصاب الحبل الشوكى، ما ينتج عنه شعور الشخص ببعض الألم.

أنواع الانزلاق الغضروفى


>وأضاف د.منتصر أنه عادة ما يصاب الأشخاص بالانزلاق الغضروفى من خلال نوعين وهما:

1) انزلاق العنقى:


>تصاحب إصابة الأشخاص بهذا النوع من الانزلاق بعض الأعراض مثل:
>1) آلام الرقبة واليدين.
>2) تنميل بالأيدى.

2) الانزلاق الغضروفى القطنى:


>يصاحب إصابة الأشخاص بالانزلاق الغضروفى القطنى بعض الأعراض مثل:
>1) ألم بمنطقة أسفل الظهر.
>2) ألم الساقين.
>3) تنميل الساقين.

وفى بعض الحالات المتقدمة يصل الأمر إلى ضعف بحركة الأطراف.

أساب الإصابة بالانزلاق الغضروفى


>وأشار د.منتصر إلى أن هناك بعض العوامل الأسباب التى تؤدى لإصابة الأشخاص بالانزلاق الغضروفى ومنها:
>1) عوامل وراثية نتيجة ضعف الأنسجة والأربطة.
>2) حمل الأشخاص الأحمال الزائدة بصورة خاطئة.
>3) الجلوس لفترات طويلة بأوضاع خاطئة.
>4) السمنة وزيادة الوزن.
>5) الحركات المفاجئة الخاطئة.

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