دراسة فرنسية: عملية زراعة الثدى قد تسبب الإصابة بسرطان نادر

حذرت دراسة فرنسية من عمليات زراعة الثدى وأثارها على الصحة، بعدما اكتشف خبراء وجود علاقة بينها وبين نوع نادر من أمراض السرطان.

وذكر المعهد القومى الفرنسى للسرطان، أن ثمة "علاقة واضحة" بين نوع محدد من زراعة الثدى ومرض السرطان.

وقال خبراء، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنهم حددوا 18 حالة من الأورام الليمفاوية للخلايا الكبيرة المتحولة، ترتبط بزراعة السليكون فى الثدى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى ظل ندرة الحالات فإن المعهد قال، إنه لا توجد حاجة للتوصية بإلغاء هذه العمليات، موضحا أن هذه المضاعفات شديدة الندرة فى حدوثها.