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دراسة: المشروبات الغازية الدايت تسبب أمراض القلب وزيادة الدهون بالبطن

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دراسة: المشروبات الغازية الدايت تسبب أمراض القلب وزيادة الدهون بالبطن دراسة: المشروبات الغازية الدايت تسبب أمراض القلب وزيادة الدهون بالبطن
كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة أن المشروبات الغازية الدايت تسبب زيادة فى البطن وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائى.

• المشروبات الدايت تسبب أمراض القلب
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>وخلص معدو الدراسة أن زيادة تناول المشروبات الدايت كان مرتبطاً مع زيادة البدانة فى منطقة البطن، والتى قد تزيد من خطر أمراض القلب لكبار السن.

• المشروبات الغازية الدايت تسبب سرطان بطانة الرحم
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>وتعزز هذه النتائج مخاوف متزايدة بشأن سلامة استهلاك المشروبات الغازية المزمن، كما ربطت دراسات حديثة الآثار السلبية للمشروبات الغازية بشيخوخة الخلايا وتخلخل الدورة الشهرية وسرطان بطانة الرحم.

ووجد فريق البحث أنه خلال فترة المتابعة الإجمالية التى تبلغ 10 سنوات كانت الزيادات فى محيط الخصر تصل إلى 0.77 سم بين أولئك الذين لم يشربوا المشروبات الغازية الدايت، 1.76 سم بالنسبة للأشخاص الذين يشربونها أحياناً، و3.04 سم للناس الذين يشربوا المشروبات الغازية الدايت كل يوم.

• إرتفاع كمية السكر فى المشروبات الغازية الدايت
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>وبينت البحوث أنه على مدى العقود ال 3 الماضية، ارتفعت كمية السكر فى كل من المحليات الصناعية والمشروبات الدايت، جنبا إلى جنب مع زيادة كبيرة فى السمنة خلال نفس الفترة.

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