السيطرة على حريق هائل بمحطة وقود في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق هائل، نشب بمحطة وقود بمركز بني مزار.

تلقى اللواء محمد الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق هائل داخل محطة وقود بطريق “مصرـ أسوان” الزراعي أمام مركز بني مزار أثناء قيام عامل يدعي أمير صليب (25 سنة ـ عامل) بمحطة التعاون الواقعة بالطريق الزراعي بفض 3 آلاف لتر بنزين 92 لسيارة فنطاس قادمة من قرية بني على لشخص يدعي محمود محمد عبد اللطيف (30 سنة ـ فلاح) .

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأسفر عن طلمبة بنزين وسيارة داخل المحطة ملك المهندس “مصطفى ح” 58 سنة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه.