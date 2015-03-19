ميناء دمياط يستقبل 4673 طن زيت طعام

قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط إن الميناء استقبل 4 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، وغادر الميناء 5 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، وأصبح رصيد صومعة الحبوب والغلال بلغ اليوم (100882) طن قمح.

وأشار ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط أن ميناء دمياط استقبل السفينة ( IONIANTRA DER ) محملة بكمية 4673 طن زيت. والسفينة ( OSTRIAS ) محملة بكمية 63000 طن قمح.

وبذلك يصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، وبالمخطاف الخارجى للميناء 8 سفن فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

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