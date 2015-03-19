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برلمان تونس يبدأ النظر فى قانون مكافحة الإرهاب

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برلمان تونس يبدأ النظر فى قانون مكافحة الإرهاب برلمان تونس يبدأ النظر فى قانون مكافحة الإرهاب
بدأ مجلس نواب الشعب فى تونس عقد جلسة عامة ليل الأربعاء للنظر فى قانون مكافحة الإرهاب وعدد آخر من القوانين غداة الهجوم الارهابى الدامى على متحف باردو المجاور لمقر البرلمان.

وينظر نواب البرلمان فى قانون مكافحة الارهاب الذى عرض على أنظار المجلس الوطنى التأسيسى منذ يناير من العام الماضى قبل انتهاء مهامه، وتعطلت عملية المصادقة عليه بسبب مراجعة عدد من فصوله.

وسيعوض القانون الذى يطالب به الأمنيون لدى المصادقة عليه قانون قديم وضع عام 2003 فى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على فى اطار المجهود الدولى لمكافحة الارهاب لكن منظمات حقوقية تحفظت ضد عدد من فصوله بدعوى مخالفته لحقوق الانسان.

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