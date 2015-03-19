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البحرية الإسرائيلية تفتح النار على الصيادين فى غزة

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البحرية الإسرائيلية تفتح النار على الصيادين فى غزة البحرية الإسرائيلية تفتح النار على الصيادين فى غزة
فتحت زوارق بحرية إسرائيلية صباح اليوم الخميس نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن بحرية الاحتلال التى تجوب البحر قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة فتحت النار على عدد من مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية ، وهم على بعد أربعة أميال بحرية ، ما أدى إلى إلحاق أضرار فى مركبى صيد على الأقل ، واضطرار الصيادين للهروب إلى شاطئ البحر.

يشار إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تتعمد استهداف صيادى غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم واعتقالهم فى البحر بزعم تجاوز منطقة الصيد المسموح بها.
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