بالصور… محافظ أسوان يضع حجر الأساس لمجمعين استهلاكيين بتكلفة 17 مليون جنيه

قام اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان يرافقه اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة وحسام العربي وكيل وزارة التموين بأسوان بوضع حجر الأساس لمجمعين استهلاكيين جديدين تابعين لوزارة التموين بالمحمودية والعقاد بمدينة أسوان بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أن هناك حرص كامل من المحافظة وفقاً لخطة الحكومة للتوسع في إقامة المجمعات الاستهلاكية وتطويرها بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتلبية الاحتياجات الجماهيرية وتوصيل الخدمة للمواطن في أقرب مكان لمحل إقامته حيث أنه يتم اختيار الأماكن الجديدة لإنشاء المجمعات الاستهلاكية بها لأنها تحتوي علي تجمعات سكنية كبيرة لتساهم في إحداث التوازن المطلوب في الأسعار داخل أسواق المحافظة، وخاصة أنها ستقوم بعرض كافة أنواع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات ومنتجات الألبان ، بجانب عرض السلع التموينية الأساسية للوفاء باحتياجات المواطن البسيط من كافة السلع وتوفيرها بأعلي جودة.

وأشاد مصطفي يسري بالدور الحيوي الذي تقوم بهالشركة القابضة للسلع الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة في توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة للجمهور للتخفيف عن كاهلهم وتلبيةاحتياجاتهم المستمرة منها ، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على كافة السلع بالمنافذ الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظة لضمان عدم الغلاء في الأسعار وللتأكد من صلاحيتها وجودتها للمستهلك ، مع ضمان وصول السلعالغذائية والتموينية المدعمة لمستحقيها.

ومن جانبه قال حسام العربي أن المجمع الاستهلاكي الذي تم وضع حجر الأساس له بمنطقة المحمودية سيتم إنشاؤه علي مساحة 2000 م2 بتكلفة 10 مليون جنيه حيث من المقرر تنفيذه خلال عام من وضع حجر الأساس ، كما أن المجمع الاستهلاكي بمنطقة العقاد سيتم إنشاؤه علي مساحة 1000 م2 بتكلفة 7 مليون جنيه ، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عام.