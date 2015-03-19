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بالصور.. محافظ سوهاج يجتمع بمسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

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بالصور.. محافظ سوهاج يجتمع بمسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالصور.. محافظ سوهاج يجتمع بمسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

التقى الدكتور  ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج بمكتبه، وفدًا من مسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسوهاج، وذلك لمتابعة اخر التطورات لأهم المشروعات التى يقوم بتنفيذها الجهاز بالمحافظة .

و تطرق اللقاء لمناقشة مشروع إنشاء نفق مشاه أسفل خطوط السكة الحديد بحي غرب سوهاج ، والذى يجرى الآن تنفيذه تحت إشراف المكتب الإستشاري بكلية الهندسة بجامعتي المنوفية والمنيا، ويبلغ طول النفق 52 متر بقطر 4 متر تقريبا , حيث تم الانتهاء من تغويص البيارات الخاصة بمدخل ومخرج النفق بقطر 8 متر وارتفاع 11 متر وسمك 80 سم , كما تم الانتهاء من الاعمال الخاصة بوضع المواسير الخاصة بجسم النفق اسفل خط السكة الحديد حيث يبلغ قطر الماسورة الواحدة منها حوالى 4 متر بسمك 8 سم , حيث تم صباح اليوم الانتهاء من وضع كافة المواسير .

ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع فى وقت قياسي قبل الموعد المحدد له فى أبريل 2016 من ، بعد الانتهاء من إزالة كافة العقبات التى تقف أمام المشروع بمنطقة العمل ليتم تسليم المشروع فى اغسطس 2015 م .

من جانبه شدد السيد المحافظ على ضرورة وجود مصعد كهربائى بالنفق لتسهيل عملية الخروج والدخول بالنسبة للمواطنين عامة وذوى الاحتياجات الخاصة خاصة .

وتم مناقشة مشروع انشاء المركز التجارى الترفيهى والذى من المقرر انشاؤه على المساحة المقام عليها سينما أوبرا بميدان الثقافة على ارتفاع 7 طوابق سيتم زيادتها إلى 11 طابقًا بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 196 مليون جنيه تقريبًا سيتم تغطيتها خلال سنتين من بدء التشغيل ، حيث سيشمل المركز على مكاتب ادارية ومطاعم وكافيهات وعيادات طبية وعدد 2 قاعة سينما أحدهما على مساحة 270 مترًا مربعًا، والأخرى على مساحة 540 مترًا مربعًا، كما سيشمل المركز على جراج بالدور الارضى يتسع لعدد 90 سيارة وصالة متعددة الأغراض لعقد الاجتماعات ، وذلك طبقًا للمواصفات العالمية ليتم الانتهاء من المشروع خلال 30 شهرا على الاكثر .

ووجه محافظ الاقليم بضرورة زيادة عدد المداخل والمخارج بالمركز لتحقيق اعلى معدلات الامان للمواطنين فى حالة الطوارىْ , وتخصيص قاعة مناسبة بالمركز للافراح ويفضل ان تكون بالقرب ون الدور الارضى , كما وجه سيادته باختيار قطعة ارض مناسبة لانشاء دار مناسبات على مستوى عالى وعمل parking بجوارها .

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