"القابضة للتشييد":التدريب أساس التعاقد مع العاملين المؤقتين بالشركات

قال المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة الاستثمار إن التدريب هو المعيار الوحيد للتعاقد مع العاملين المؤقتين بالشركات التابعة خلال العام الحالى.

وكشف حجازى لـ"اليوم السابع" أنه سيتم عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالشركات التابعة ويشترط اجتياز العامل النجاح فى التدريب وإثبات نفسه حتى يتم التعاقد معه واستمراره فى الشركة.

وقال المهندس محمود حجازى إن العام الحالى لن يتواجد فيه مكان لأى عامل غير مدرب وغير مؤهل بالشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير.

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