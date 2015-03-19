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اختراع جديد بكفر الشيخ لإنارة أعمدة الكهرباء يوفر 60 مليون جنيه سنوياً

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اختراع جديد بكفر الشيخ لإنارة أعمدة الكهرباء يوفر 60 مليون جنيه سنوياً اختراع جديد بكفر الشيخ لإنارة أعمدة الكهرباء يوفر 60 مليون جنيه سنوياً
أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تنفق ما بين 250 إلى 300 مليون جنيه سنويا على الإنارة العامة.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أنه تم بحمد الله وفضله تجربة اختراع جديد يتحكم فى إنارة أعمدة الكهرباء ويوفر من 15 إلى 20% من نسبة الطاقة الكهربائية بالأعمدة أمام المحافظة مباشرة.

وأشار المحافظ إلى أن من يريد متابعة ذلك ورؤية التجربة فى تمام السادسة مساء، لأن حجم التوفير السنوى للكهرباء بالمحافظة فقط من 40 إلى 60 مليون جنيه سنويا.

وأضاف المحافظ سأشجع مخترعات الشباب بفتح مكتب بالمحافظة أطلقت عليه "فكر واخترع إحنا معاك" لأى صاحب فكره لتطبيقها.

وقال المحافظ إنه سيخاطب رئيس الوزراء لبدء التجربة فى محافظة كفر الشيخ وتعميمها فى كلها.

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مصر 365

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