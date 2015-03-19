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محكمة الأسرة بالمنوفية: 891 حالة طلاق وخلع خلال 3 شهور فقط

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محكمة الأسرة بالمنوفية: 891 حالة طلاق وخلع خلال 3 شهور فقط محكمة الأسرة بالمنوفية: 891 حالة طلاق وخلع خلال 3 شهور فقط
كشفت إحصائيات محكمة الأسرة بالمنوفية عن ارتفاع نسبة الطلاق والخلع فى الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015 عن مثيلاتها العام الماضى بزيادة 4% تقريبا، فقد بلغ عدد حالات الطلاق 435 حالة والخلع 356 حالة فى يناير وفبراير ومارس 2015، بينما كانت فى 2014 الطلاق 418 حالة والخلع 342 حالة.

وقالت أمانى فؤاد خبيرة نفسية بمحكمة الأسرة بشبين الكوم إن عدم المقدرة على تحمل مسئولية الزواج وغياب الوعى الدينى وصغر سن الأزواج وتكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت كانت أهم أسباب حالات الطلاق والخلع فى الفترة الأخيرة.

وأكدت أمانى فؤاد على أهمية وضع تشريع لرفع سن الزواج إلى 25 سنة للفتيات و30 سنة للشباب مع تكثيف الوعى الدينى بأهمية الزواج للحفاظ على المجتمع وليس لهدم المجتمع.

وذكرت أمانى فؤاد أن من أطرف قضايا الخلع أن إحدى الزوجات لا يتعدى سنها 23 سنة طلبت الخلع من زوجها لأنه لا يتحدث معها بكلمات غزل، فضلا عن أنه كان عنيفا معها فى كل شىء، مشيرة إلى أن الواقعة ذكرتنى بفيلم "محامى خلع" بالتمام.

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مصر 365