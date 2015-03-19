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بالصور.. تلال مخلفات ترعة المحمودية تحاصر قرية أبيس الأولى بالإسكندرية

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ضج أهالى قرية أبيس الأولى بالشكاوى من تراكم تلال مخلفات ترعة المحمودية التى ألقتها محافظة الإسكندرية عقب تطهير مجرى الترعة على جانب الطريق، دون أن يتم رفعها مما يمثل كارثة بيئية جديدة تهدد قرية أبيس.

وأشار أسامة الشرقاوى أحد سكان عزبة المسيرى، بأبيس الأولى لـ"اليوم السابع"، أن مدخل عزبة الشيخ الصغرى الرئيسية قد انهارت وتآكلت البنية التحتية فيها بسبب تراكم مخلفات تطهير ترعة المحمودية، وتلك التلال من المخلفات تتسبب فى تآكل أعمدة الإنارة على الطريق وتتسبب فى انتشار الأمراض وانتشار الروائح الكريهة نتيجة وجود حيوانات نافقة بها.

وتابع أسامة الشرقاوى أنه بالإضافة إلى ذلك فإنها تُستخدم وكرا لقطاع الطرق والخارجين عن القانون ليلا وقال "أنقذونا وأنقذوا أطفالنا من التلوث".

وأشار أحمد البيصلى، أحد سكان القرية "أن المشكلة لا تخص عزبة الشيخ فقط بل تخص القرية بأكلمها، حيث تنشر تلك التلال التلوث فى المنطقة بأكلمها، وتعتبر مرتعا للحشرات والفئران والثعابين ومركز لانتشار الأمراض والأوبئة، متسائلا أين الدولة، وكيف تترك تلك المخلفات على جانبى الطريق بهذا الشكل".

وأكد أهالى العزبة لليوم السابع أنهم تقدموا بشكوى إلى المسئولين دون جدوى، ولم يتم رفع المخلفات من جانب الطريق إلى الآن.

تراكم مخلفات الترعة على جانب الطريق - 2015-02 - اليوم السابع

تراكم مخلفات الترعة على جانب الطريق

تطهير مجرى الترعة وإلقاء المخلفات - 2015-02 - اليوم السابع

تطهير مجرى الترعة وإلقاء المخلفات

المخلفات تسبب فى تآكل أعمدة الإنارة - 2015-02 - اليوم السابع

المخلفات تسبب فى تآكل أعمدة الإنارة

مخلفات ترعة المحمودية تنشر التلوث لقرى ابيس - 2015-02 - اليوم السابع

مخلفات ترعة المحمودية تنشر التلوث لقرى ابيس

انتشار الحيوانات النافقة ووكر للخارجين عن القانون - 2015-02 - اليوم السابع

انتشار الحيوانات النافقة ووكر للخارجين عن القانون

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