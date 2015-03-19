محافظ كفر الشيخ: سأنفذ الحكم القضائى بتسليم قاعة الشعب احترامًا للقضاء

أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يحترم أحكام القضاء، وأن أى حكم قضائى سينفذه فورًا دون تردد.

وأضاف المحافظ إن الحكم القضائى الخاص بقاعة الشعب واجب النفاذ، وسأسلم قاعة الشعب لمجلس الدولة، مشيرًا إننا فى دولة قانون وأحد أعمدة وأركان الدولة الأساسية هو القضاء المصرى، وأنه كرجل تنفيذى ملزم بتطبيق أحكام القضاء بغض النظر عن مصلحة المحافظة ورأيها فى ذلك.

وتابع المحافظ إن ما ينفى الحكم القضائى حكم قضائى آخر، وفى حالة الحصول على حكم قضائى مخالف سيتم تنفيذه.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، فى 30 يونيو الماضى قضت بإلزام المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ السابق، بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 4332 لسنة 12 قضائية، بجلسة 20 يونيو 2012 تنفيذا كاملا، بما فيها تسليمه قاعة الشعب وألزمته بإزالة الأسوار الفاصلة، التى إقامتها المحافظة لجميع الأدوار، وألزمته أيضا بمصروفات القضية.

ورفض المحافظون السابقون تنفيذ الحكم بحجة أن قاعة الشعب ملك للشعب، لأنها ليست تابعة لمجلس الدولة، ولكنها بُنيت بأموال مرشحى مجلس الشعب 2010م .