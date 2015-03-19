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بالصور.. شكوى من أهالى الدخيلة لكسر ماسورة مياه للشرب بالإسكندرية

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تقدم أهالى منطقة برج الحديدى بشارعى لوجيستى، ووابور المياه بالدخيلة القبلية، والتابع لحى العجمى بشكوى لوجود كسر بخط مياه الشرب؛ وغرق الشوارع بالمياه.

من جانبه أكد علاء يوسف رئيس حى العجمى على أن الأجهزة التنفيذية بحى العجمى وبالتعاون مع شركة المياه قطاع الدخيلة، قد قامت بإصلاح الكسر بخط مياه الشرب مياه شارع وابور المياه بالدخيلة القبلية وكذلك الكسر أمام برج الحديدى بمنطقة لوجيستى الدخيلة وتم إعادة المياه إلى المنازل.

كسر ماسورة مياه شرب بالدخيلة- 2015-02 - اليوم السابع
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كسر ماسورة مياه شرب بالدخيلة

أعمال إصلاح الكسر- 2015-02 - اليوم السابع
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أعمال إصلاح الكسر

قيادات الحى أثناء الإشراف على إصلاح الكسر - 2015-02 - اليوم السابع
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قيادات الحى أثناء الإشراف على إصلاح الكسر


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