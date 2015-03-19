دمياط تُكرّم الأم المثالية الاثنين المقبل فى حفل بديوان عام المحافظة

قررت محافظة دمياط إقامة حفل لتكريم الأم المثالية سميت محمد زكى الزينى المقيمة فى قرية الركابية بمركز كفر سعد الاثنين القادم بقاعة ديوان عام المحافظة.

وتبلغ الأم المثالية من العمر 54 عاما، ولا تعمل، متزوجة ولها 3 أبناء، الابنة الأولى حاصله على بكالوريوس صيدلة – متزوجة، والابن الثانى حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة– متزوج، والابن الثالث حاصل على بكالوريوس صيدلة – متزوج.

وتتمثل قصة كفاح الأم المثالية فى أنها بدأت التضحيات منذ صغرها عندما مرضت أمها وهى فى الصف الرابع الابتدائى وتركت المدرسة حتى تقوم برعاية إخوانها الصغار وعددهم (6) أخوة ورعاية أبيها والقيام بشئون المنزل، وتزوجت فى سن صغيرة عام 1975 وفى نفس التوقيت تزوجت أختها الصغرى وضحت أيضا وتم اختيار الجهاز والأثاث الأفضل لأختها وقتها وكانت تساعد زوجها فى مصروفات المنزل بعمل المشغولات اليدوية وبيعها.

كما كانت الأم المثالية ترعى أبنائها وتحثهم على التعليم وتساعدهم قدر استطاعتها فى المرحلة الابتدائية وتوفر لهم البيئة المناسبة للاستذكار حتى أتموا دراستهم، كما سيتم تكريم محمد محمد الحسينى النحاس- مقيم السرو بجوار – مسجد البنا كأب مثالى عن المحافظة.