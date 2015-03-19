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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة طنطا

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قام اللواء سامح الكيلانى مساعد وزير الداخلية للأمن بوسط الدلتا واللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية أمس الأربعاء، بقيادة حملة مرورية وإشغالات مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة طنطا.

شارك فى الحملة اللواء حسين شاهين مساعد مدير أمن الغربية للأمن العام واللواء خالد العباسى مدير إدارة مرور الغربية وضمت ضباط إدارة مرور الغربية وضباط قسم شرطة المرافق بالتنسيق مع حى أول وثان طنطا وذلك لضبط حركة الشارع والحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالحملات اليومية بمدن محافظة الغربية وتسير حركة المرور بالمدينة.

وأسفرت حملة المرافق عن ضبط ( 295 ) حالة إشغال منها تحرير 85 محضر إشغال للمخالفين بالطريق، وضبط 83 حالة رفع إشغالات مخالفة بالطريق، وإزالة 43 فرشا عشوائيا لبيع الخضر والفاكهة بالطريق العام، وإزالة 38 حاجزا خرسانيا بالطريق العام يعوق حركة إزالة 18 غرزة (مقهى مقام بدون ترخيص بالطريق العام)، وتنفيذ 5 قرارات إدارية بالغلق والإزالة، وتحصيل 12 غرامة فورية بعد التصالح، وضبط 1 عربة يدوية وكارو خاصة بالباعة الجائلين، وإزالة 6 تندات وسقفية، وإزالة 4 أكشاك بدون ترخيص.

كما أسفرت حملة المرور عن ضبط (1200) مخالفة مرورية منها ضبط 447 مخالفة سحب متنوعة، وتحرير 175 مخالفة على نموذج 125 مرور وضبط 7 سيارات بدون رخصة تسيير، وضبط 2 سائق تحت تأثير مخدر، وضبط 63 دراجة بخارية (موتوسيكل – توك توك) بدون لوحات وتم التصالح فى 507 مخالفات وتحصيل مبلغ 43150 جنيها.

مدير أمن الغربية يتابع الحملة المكبرة- 2015-02 - اليوم السابع

مدير أمن الغربية يتابع الحملة المكبرة

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير الأمن ومساعد مدير الأمن للأمن العام- 2015-02 - اليوم السابع

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير الأمن ومساعد مدير الأمن للأمن العام

مدير أمن الغربية يتابع حملة المرور والإشغالات- 2015-02 - اليوم السابع

مدير أمن الغربية يتابع حملة المرور والإشغالات

إزالة أكشاك بدون ترخيص- 2015-02 - اليوم السابع

إزالة أكشاك بدون ترخيص

قوات الأمن تشارك فى الحملات- 2015-02 - اليوم السابع

قوات الأمن تشارك فى الحملات

ضبط سيارة ملاكى- 2015-02 - اليوم السابع

ضبط سيارة ملاكى

سحب سيارة ملاكى- 2015-02 - اليوم السابع

سحب سيارة ملاكى

سحب سيارة أخرى ملاكى- 2015-02 - اليوم السابع

سحب سيارة أخرى ملاكى

إزالة كشك بدون ترخيص- 2015-02 - اليوم السابع

إزالة كشك بدون ترخيص

إزالة كشك آخر بدون ترخيص- 2015-02 - اليوم السابع

إزالة كشك آخر بدون ترخيص

غلق مقهى بدون ترخيص- 2015-02 - اليوم السابع

غلق مقهى بدون ترخيص

إزالة حاجز بالطريق العام - 2015-02 - اليوم السابع

إزالة حاجز بالطريق العام

إزالة حواجز فى الطريق العام - 2015-02 - اليوم السابع

إزالة حواجز فى الطريق العام

إزالة حواجز خراسانية فى الحملة المكبرة بطنطا- 2015-02 - اليوم السابع

إزالة حواجز خراسانية فى الحملة المكبرة بطنطا

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