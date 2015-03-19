أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... حبيت الغناء بسبب والدتي ويغني " الليل يا ليلى " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبهر الجميع وتغني " هندي " و " إيطالي " -
ترامب يشيد بدور الأردن في مواجهة تنظيم داعش -
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة -
موجز أخبار مصراوي-5/4/2017 -
فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 57 محكوما عليهم و69 مشتبها بهم و352 مخالفة مرورية بشمال سيناء

Google+ Print
ضبط 57 محكوما عليهم و69 مشتبها بهم و352 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط 57 محكوما عليهم و69 مشتبها بهم و352 مخالفة مرورية بشمال سيناء
ضبطت قوات أمن شمال سيناء 57 محكوما عليهم، وأجرت فحصا أمنيا لـ69 مشتبها بهم ونفذت حملة فحص أمنى لـ65 شقة بالعريش، جاء ذلك خلال حملات أمنية موسعة لقوات مديرية أمن شمال سيناء أشرف عليها اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء، بمشاركة مختلف أفرع مديرية أمن شمال سيناء وأقسام شرطة العريش وبئر العبد ورمانة ونخل والحسنة.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء نتيجة هذه الحملات، التى تمت على مدى الـ24 ساعة فى بيان أمنى إلى قيام حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى والأمن المركزى أسفرت مجهوداتها عن فحص 25 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة، وتحرير 3 مخالفات، وسحب 17 رخصة، وإزالة 33 ملصقا.

وضبط 57 محكوما عليهم بمختلف أنحاء المحافظة، كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب، بالمنطقة الجنوبية من فحص 44 حالة اشتباه، وفحص 65 شقة بمنطقة حى أبى صقل ـ دائرة قسم شرطة أول العريش، وضبط 352 مخالفه مرورية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش والقوة المرافقة، من ضبط "م س ح ج"، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد والقوة المرافقة من "ط ح م"، "م أ س س"، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر، بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة والقوة المرافقة من ضبط "م ن م س"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر ـ بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك وإدارة تموين العريش وبئر العبد من ضبط، 9 قضايا تموينية، بينها ضبط "م م ف م"، ـ تاجر ـ وبحوزته 54 علبة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع، و45 لتر مانجو مجهولة المصدر وغير مسموح ببيعها بالأسواق.

وضبط "إ ح ع"، مندوب مبيعات، حال قيادته سيارة، وبحوزته 212 كرتونة، و73 جالون مياه معدنية مجهولة المصدر.

وضبط "إ إ ح"، مندوب مبيعات، حال قيادته سيارة نقل الشرقية، وبحوزته مواد غذائية عبارة عن 79 كرتونة سمن مختلفة الأوزان مجهولة المصدر، وضبط "ج م ع ى"، حال قيادته سيارة نقل الإسماعيلية وبحوزته مواد غذائية عبارة عن توابل مجهولة المصدر وضبط "م م ع "، مندوب مبيعات، حال قيادته سيارة، وبحوزته مواد غذائية عبارة عن بسكويت غير صالح للاستهلاك الآدمى وكذا عدم حمله شهادة صحية.

وضبط "م ن ع"، تاجر، لعدم الإعلان عن البقالة، وضبط "ر ا ع"، جزار، لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم، وضبط "ا م م"، جزار، لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم، وضبط "م ع إ"، جزار، لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم، وتحرير 46 إزالة مخالفة إدارية فورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»