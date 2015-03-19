ضبط 57 محكوما عليهم و69 مشتبها بهم و352 مخالفة مرورية بشمال سيناء

ضبطت قوات أمن شمال سيناء 57 محكوما عليهم، وأجرت فحصا أمنيا لـ69 مشتبها بهم ونفذت حملة فحص أمنى لـ65 شقة بالعريش، جاء ذلك خلال حملات أمنية موسعة لقوات مديرية أمن شمال سيناء أشرف عليها اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء، بمشاركة مختلف أفرع مديرية أمن شمال سيناء وأقسام شرطة العريش وبئر العبد ورمانة ونخل والحسنة.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء نتيجة هذه الحملات، التى تمت على مدى الـ24 ساعة فى بيان أمنى إلى قيام حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى والأمن المركزى أسفرت مجهوداتها عن فحص 25 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة، وتحرير 3 مخالفات، وسحب 17 رخصة، وإزالة 33 ملصقا.

وضبط 57 محكوما عليهم بمختلف أنحاء المحافظة، كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب، بالمنطقة الجنوبية من فحص 44 حالة اشتباه، وفحص 65 شقة بمنطقة حى أبى صقل ـ دائرة قسم شرطة أول العريش، وضبط 352 مخالفه مرورية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش والقوة المرافقة، من ضبط "م س ح ج"، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد والقوة المرافقة من "ط ح م"، "م أ س س"، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر، بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة والقوة المرافقة من ضبط "م ن م س"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر ـ بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك وإدارة تموين العريش وبئر العبد من ضبط، 9 قضايا تموينية، بينها ضبط "م م ف م"، ـ تاجر ـ وبحوزته 54 علبة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع، و45 لتر مانجو مجهولة المصدر وغير مسموح ببيعها بالأسواق.

وضبط "إ ح ع"، مندوب مبيعات، حال قيادته سيارة، وبحوزته 212 كرتونة، و73 جالون مياه معدنية مجهولة المصدر.

وضبط "إ إ ح"، مندوب مبيعات، حال قيادته سيارة نقل الشرقية، وبحوزته مواد غذائية عبارة عن 79 كرتونة سمن مختلفة الأوزان مجهولة المصدر، وضبط "ج م ع ى"، حال قيادته سيارة نقل الإسماعيلية وبحوزته مواد غذائية عبارة عن توابل مجهولة المصدر وضبط "م م ع "، مندوب مبيعات، حال قيادته سيارة، وبحوزته مواد غذائية عبارة عن بسكويت غير صالح للاستهلاك الآدمى وكذا عدم حمله شهادة صحية.

وضبط "م ن ع"، تاجر، لعدم الإعلان عن أسعار البقالة، وضبط "ر ا ع"، جزار، لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم، وضبط "ا م م"، جزار، لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم، وضبط "م ع إ"، جزار، لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم، وتحرير 46 إزالة مخالفة إدارية فورية.