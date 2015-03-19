نظر دعوى طلاب أسنان دمنهور بنقلهم جغرافيا لجامعات أخرى الاثنين القادم

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يوم الاثنين القادم 23 مارس الجارى دعوى ثانية أقامها طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، طالبين وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن توزيعهم جغرافيا على كليات طب الاسنان بالجامعات الأخرى، بعد امتناع وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم على وجه السرعة.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى قد أصدرت حكمها الاثنين الماضى بوقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين بالامتناع عن توفير المعامل والمختبرات والأجهزة اللازمة لدراسة طب الاسنان بالكلية وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقال الطلاب انهم توجهوا للجهة الإدارية لتنفيذ الحكم، إلا أنهم فوجئوا بأن وزير التعليم العالى بعث لجنة لبحث المشكلة على الطبيعة فى ذات يوم جلسة المحكمة رغم مرور سنتين على المشكلة، والتى انتهت بدورها إلى ضرورة وجود لجنة أخرى سوف تتجه إلى الكلية فى إبريل القادم، فضلا عن أن رئيس الجامعة أخبرهم بأن الانتهاء من تجهيزات الكلية يستغرق وقتا قد يصل إلى 24 شهرا.

واختتم الطلاب أنه فى ضوء امتناع كل من وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة عن تنفيذ حكم المحكمة بتوفير المعامل والتجهيزات على وجه السرعة كما قضت المحكمة، فإن مطالبهم الآن أصبحت نقلهم إلى الجامعات الأخرى المجهزة حرصا على مستقبلهم الجامعى من الضياع.