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الرئيس الموريتانى يدعو المجتمع الدولى لزيادة دعمه للاجئين الماليين

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الرئيس الموريتانى يدعو المجتمع الدولى لزيادة دعمه للاجئين الماليين الرئيس الموريتانى يدعو المجتمع الدولى لزيادة دعمه للاجئين الماليين
دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز المجتمع الدولى إلى تقديم المزيد من الدعم لتحسين ظروف اللاجئين الماليين المقيمين فى شرقى موريتانيا.

وقال الرئيس الموريتانى، خلال زيارة لمخيم للاجئين فى شرق موريتانيا، "انه يدعو المجتمع الدولى لدعم اللاجئين من أجل التخفيف من معاناتهم فى انتظار تمكنهم من العودة الطوعية إلى بلدهم والعيش الكريم مع إخوتهم فى كنف الأمن و الاستقرار متمنيا أن تظل منطقة الساحل واحة للسلام والأمن.

وأكد محمد ولد عبد العزيز، خلال اجتماع عقده داخل المخيم مع ممثلى اللاجئين وممثلى وكالات الامم المتحدة والهيئات الانسانية العاملة بالمخيم، أن بلاده ملتزمة بمواصلة القيام بواجبها تجاه الأشقاء الماليين، مضيفا أن موريتانيا ستواصل تقديم العون والدعم الضروريين لهؤلاء اللاجئين بالتعاون مع هذه المنظمات وخاصة المفوضية السامية للاجئين.
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