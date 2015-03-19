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مصدر ملاحى: تعليق الرحلات فى مطار عدن بسبب أعمال العنف

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مصدر ملاحى: تعليق الرحلات فى مطار عدن بسبب أعمال العنف مصدر ملاحى: تعليق الرحلات فى مطار عدن بسبب أعمال العنف
علقت حركة الملاحة الجوية فى مطار عدن كبرى مدن جنوب اليمن الخميس بسبب اعمال العنف الجارية فى محيطه بين انصار الرئيس عبدربه منصور هادى و خصومه، على ما افاد مصدر ملاحى.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "توقفت حركة الملاحة بسبب الاشتباكات الجارية فى محيط المطار حيث الغيت الرحلات" فيما تجرى اشتباكات عنيفة بين قوات الامن الخاصة المحسوبة على الحوثيين واللجان الشعبية الموالية للرئيس.
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