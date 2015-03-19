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"رئيس القابضة للغزل": الشركات تحقق نتائج إيجابية وفق المعدلات الشهرية

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"رئيس القابضة للغزل": الشركات تحقق نتائج إيجابية وفق المعدلات الشهرية "رئيس القابضة للغزل": الشركات تحقق نتائج إيجابية وفق المعدلات الشهرية
قال الدكتور احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن إحدى شركات وزارة الاستثمار ان الشركات التابعة والتى كانت تحقق خسائر باتت تحقق ارقام ايجابية وفق سياسة الارقام الشهرية المتبعة .

وأضاف فى تصريح ل" اليوم السابع" ان سياسة الارقام التى ينتهجها اشرف سالمان وزير الاستثمار تحقق نتائج طيبة .

ولفت الدكتور أحمد مصطفى إلى ان شركات الغزل مثل غزل المحلة وستيا والنصر للصباغة وغزل شبين تحقق نتائج ايجابية حاليا وقريبة جدا من المعدلات القياسية وهو ما يشير إلى استمرار التحسن لتقليل الخسائر وتحقيق أرباح تزامنا مع عملية الهيكلة .

يذكر أن خسائر شركات الغزل والنسيج كانت 2,2 مليار جنيه العام الماضى .

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