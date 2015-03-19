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حرب بين القنوات الفضائية على عادل إمام

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حرب بين القنوات الفضائية على عادل إمام حرب بين القنوات الفضائية على عادل إمام

الخميس 19-03-2015 02:15

ازدادت وتيرة الصراع على مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" للزعيم عادل إمام بين القنوات الفضائية، والذي يقوم بتصويره حالياً استعداداً لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث استطاعت قناة mbc أن تحسم الصفقة مع المنتج تامر مرسي إذ تعاقدت على عرض المسلسل حصرياً على قنواتها في رمضان، وتتولي أيضاً تسويقه للقنوات الخليجية، بينما يزداد الأمر سخونة بين القنوات الفضائية المصرية بعد دخول قناة "ten" المملوكة من قبل رجل الأعمال نجيب ساويرس، حيث طلب من رئيس القناة إيهاب طلعت شراء المسلسل وعدم ترك قناة "الحياة"، التي اعتادت على شراء مسلسلات عادل إمام في السنوات الأخيرة للتعاقد عليه وهو ما جعل المنتج تامر مرسي يفتح المزاد بين القناتين للحصول على أعلى سعر وهو ما أجل حسم بيع المسلسل داخل .

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