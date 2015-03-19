اليوم.. الحكم على العادلي في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع

تصدر اليوم محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها في قضية اتهام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتحقيق الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفي أبوطالب، وعضوية المستشارين فتحي البيومي، وعلاء أباظة.

جدير بالذكر أن المحكمة قررت إعادة فتح باب المرافعة من جديد عقب تقديم دفاع العادلي مستندات جديدة، حيث دفع الديب بعدم جواز محاكمة العادلى بسبب تحصله على هدايا من مؤسسة الأهرام قائلا أن موكله وغيره سددوا قيمة الهدايا، وطلبت النيابة العامة بذاتها رفع التحفظ عن أموالهم.

ونفى صلة العادلي بالمدعوة “أنوشكا” التى قيل إنها زوجته، وقال أنه تبين أنها متزوجة من رجلآ آخر، وأنها أقامت دعوى ضد الجهاز بسبب تشويه سمعتها بحسب قوله.

كما نفى الدفاع استغلال موكله نفوذه لتخصيص 4 قطع إسكان بمدينة الشيخ زايد بالأمر المباشر لأبنائه، موضحاً أن العادلى لديه 3 بنات بالغات سن الرشد ومتزوجات ولديهن ذمة مالية مستقلة، وأشار إلى أنه بشأن شاليه مكسيم بالمعمورة، فقد اتضح أن زوجته تملك ذلك الشاليه منذ 29 يونيو لعام 1999، قبل زواجها منه فى 24 إبريل عام 2000.

يذكر أن العادلي حصل علي حكم البراءة في قضية التحريض على قتل المتظاهرين بـ25 يناير، والتربح وغسيل أموال من بيع قطعة أرض، واللوحات المعدنية وقضي عقوبة السجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بسخرة المجندين.