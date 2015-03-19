FDA تطرح دواءً جديداً لعلاج اضطراب نادر متعلق بالأحماض الصفراوية

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على طرح دواء جديد لعلاج أحد الأمراض النادرة التى تصيب الجهاز الهضمى، والناجم عن حدوث خلل جينى يمنع تكوين الأحماض الصفراوية.

ويعرف العلاج الجديد باسم "Cholbam"، ويحتوى على حمض الكوليك "cholic acid"، وهو يعد الدواء الأول الذى يتم طرحه لعلاج مشكلة عدم تكوين الأحماض الصفراوية، الناجمة عن وجود خلل فى أحد الأنزيمات التى تنتجها الصفراء، وهو ما قد يعرض الأشخاص المصابين بهذا المرض لمضاعفات خطيرة، نتيجة وجود خلل فى امتصاص الدهون وبعض الفيتامينات التى تذوب فى الدهون، وتراكم الكثير من المواد السامة فى الكبد.

ويوجد عقار "Cholbam" فى صورة كبسولات يتم تناولها عن طريق الفم، بدءاً من الأطفال الذين يبلغ عمرهم 3 أسابيع أو أكبر، وكذلك الأشخاص البالغين، وتم التأكد من فاعليته من خلال إجراء تجربة إكلينيكية شملت 50 مريضاً واستمرت لمدة 18 سنة، وكانت النتائج إيجابية، وبلغت نسبة نجاح العقار فى السيطرة على المرض 64%.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى:الإسهال، وكما شددت إدارة "FDA" على ضرورة أن يخضع المريض للملاحظة الدقيقة بواسطة طبيب كبد، مع ضرورة التوقف عن تناول الدواء حال المعاناة من تدهور وظائف الكبد.

وتمتلك شركة بالتيمور الأمريكية، والتى تتخذ من ولاية ميريلاند مقراً لها، الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.

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