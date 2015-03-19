مقتل شخصين فى هجوم مسلح على أحد المطاعم بالسويد

اقتحم مسلحون مطعما فى مدينة جوتنبرج جنوبى السويد مساء أمس الأربعاء مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، حسبما أفادت الشرطة.

وذكرت الشرطة فى بيان أن “بعض الأشخاص قتلوا فى موقع الهجوم جراء إصابات بأعيرة نارية، ويتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى”.

ونقل التلفزيون الوطنى عن شاهد عيان القول إن رجلين دخلا المطعم وأطلقا النار من سلاح آلى، وأكد بيان الشرطة أنه يشتبه فى استخدام أسلحة آلية فى الهجوم.

استبعدت متحدثة باسم الشرطة أن يكون الهجوم تم بدافع إرهابى فى هذه المرحلة. ومن ناحيتها قالت وكالة “أسيوشتد برس” إن مسلحين اقتحموا مطعما فى مدينة جوتنبرج جنوبى السويد مساء الأربعاء ما أسفر عن مقتل اثنين.