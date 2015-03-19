ماغي بو غصن بطلة "السيدة الثانية"

أثمر اجتماع جمع بين المنتج جمال سنان (Eagle Flims) والكاتبة اللبنانية الكبيرة كلوديا مرشليان عن مشروع فيلم سينمائيّ لبنانيّ جديد ستكتبه كلوديا خصّيصاً للنجمة اللبنانية ماغي بو غصن، بعنوان "السيدة الثانية"، ليكون ثالث تجربة سينمائية لها في غضون ٣ سنوات لغصن، نظراً للنجاحات الكبيرة التي تُحققها على شباك التذاكر في لبنان والعالم العربي منذ سنتين.

وعلى إثر الاتفاق تمّ توقيع العقد بين الأطراف المعنيّة في مكاتب الشركة، وبدأت كلوديا بكتابة الفيلم الجديد، بينما تختار الشركة المنتجة المشاركين في العمل من نجوم، إضافة إلى اختيار المخرج.

نذكر أنّ "السيدة الثانية" سيتم تصويره خلال الصيف المقبل، على أن يبصر النور نهاية العام الحالي، ليكون ثالث فيلم سينمائي لبناني تنتجه شركة Eagle Films بعد فيلمي Bebe وVitamin الذين حققا نجاحاً كبيراً في لبنان والعالم العربي حيث تخطى الأول الـ١٦٥ ألف مشاهد والثاني عتبة الـ ١٨٥ ألفاً وما يزال عرضه مستمراً حتى اللحظة، ما يُعدّ انتصاراً للأعمال اللبنانية، ويجسّد ثقة الجمهور بالإنتاجات المحليّة وبنجومية ماغي بو غصن في عالم السينما التي تتكرّس عاماً بعد عام.