مقتنيات إلفيس بريلسي الخاصة للبيع في مزاد

كشفت مصادر صحفية أنه خلال شهر أيار المقبل، سيقام في نيويورك مزاداً علنياً يعرض مجموعة من الأغراض الشخصية الخاصة بملك الروك إند رول الراحل Elvis Presley.

وأفاد موقع "Contact Music" أن المزاد الذي ينظمه دار جوليانز سيقام في Hard Rock Cafe في نيويورك، وسيضم الكثير من المقتنيات الشخصية لـ Presley.

من بين الأغراض المعروضة للبيع أوعية كان يضع فيها أدويته، وحافلة كان يركبها المغنون الثانويون في فرقته، وجهاز التحكم عن بعد لفتح باب مزرعته في ممفيس، وسيارته السوداء الفخمة والفريدة من نوعها.

وكشف الموقع عينه أن القميص التي ارتداها Elvis في أول حفل مباشر له بالعام 1954 ستعرض أيضاً، بالإضافة إلى وثيقة زواجه التي يتوقع أن تباع بما بين 25 و35 الف دولار.

يشار إلى أن Elvis Presley سيعود رمزياً إلى مدينة لاس فيغاس، غرب الولايات المتحدة الأمريكية، اعتباراً من نهاية شهر نيسان المقبل، من خلال إعادة معرض دائم وتمثيل لحفلاته، حسب ما أعلن منظمو هذه الفعاليات.