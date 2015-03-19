السفارة الأمريكية بجيبوتي‬ تغلق أبوابها لثلاثة أيام لأسباب أمنية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقفل سفارتها في جيبوتي خلال هذا الأسبوع لثلاثة أيام لأسباب أمنية.

وقال مصدر رفيع المستوى في الوزارة، في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء “نحن نحصل على معلومات بانتظام وقررنا على أساسها إغلاق السفارة لمراجعة موقفنا الأمني في ظل التهديدات المستمرة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السفارة ستظل مغلقة ابتداء من يوم الخميس وحتى الأحد حيث سيعاد افتتاحها.

ورفض المصدر تحديد الأسباب المباشرة لإغلاق السفارة أو طبيعة التهديد الأمني الذي تتعرض له.

هذا وتعتبر جيبوتي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تحتوي على قاعدة أمريكية عسكرية.

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