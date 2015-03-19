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لاعب هال تعليقا على ' كباري ' ميسي: لماذا؟ هؤلاء اللاعبين لديهم أبناء

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لاعب هال تعليقا على ' كباري ' ميسي: لماذا؟ هؤلاء اللاعبين لديهم أبناء لاعب هال تعليقا على ' كباري ' ميسي: لماذا؟ هؤلاء اللاعبين لديهم أبناء

"ميسي.. لماذا؟ هؤلاء اللاعبين لديهم أبناء" هكذا بدأ سوني ألوكو لاعب هال سيتي تعجبه من الأداء الرائع الذي قدمه ليونيل ميسي أمام مانشستر سيتي.

برشلونة يستضيف مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وشهد الشوط الأول قيام ميسي بتمرير أكثر من كرة من بين قدمي لاعبي الفريق الإنجليزي.

أحد تلك الكرات أثارت إعجاب بيب جوارديولا المدرب الحالي لبايرن ميونيخ والذي تواجد في مدرجات الكامب نو لمشاهدة مباراة البلوجرانا فريقه السابق.

وكتب ألوكو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"ميسي.. لماذا؟ هؤلاء اللاعبين لديهم أبناء وأباء".

وأضاف"هذا غير أخلاقي، ميسي يجرد اللاعبين الناضجين من كرامتهم".

وأتم حديثه عن ميسي"إنه مخيف".

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فيديو اليوم السابع