ليلة_الابطال.. بالفيديو - يوفنتوس يطيح بدورتموند بثلاثية في ملعبه

صعد يوفنتوس الإيطالي للدور ربع النهائي بعد أن كرر فوزه على بروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي جمعتهما الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحقق يوفنتوس فوزا على دورتموند بالتخصص في ملعبه إذ خاض الفريقان 4 مباريات على ملعب الأخير فاز يوفنتوس في الأربعة.

وصعد يوفنتوس لدور الثمانية بعد غيابه عنه الموسم الماضي بمجموع المباراتين 5-1.

وبدأت المباراة بأجواء احتفالية لجماهير دورتموند التي قدمت دخلة تذكر فيها يوفنتوس بنهائي دوري الابطال 1997 الذي حقق فيه الفريق الألماني الفوز واللقب.

لكن الأرجنتيني كارلوس تيفيز أفسدها بتسديدة صاروخية في الدقيقة الثالثة سجل بها الهدف الأول ليوفنتوس ليعقد مهمة دورتموند أكثر.

وظهر دورتموند بشكل سيء على الرغم من حاجته لتسجيل هدفين على الأقل للوصول إلى وقت إضافي وفشلت جميع المحاولات أمام قوة دفاع يوفنتوس.

وفي الشوط الثاني ضغط يوفنتوس بنية تسجيل الثاني وأهدر موراتا انفرادين تامين تصدى لهما فاينديفيلر حارس دورتموند.

لكن تيفيز عاد وأهدى موراتا هدفا سهلا في الدقيقة 70 بعد أن كانا منفردين بمرمى دورتموند ليمرر إليه الكرة ويودعها المهاجم الإسباني في الشباك.

بعدها بـ9 دقائق أضاف تيفيز الهدف الثالث من انفراد تام مستغلا تقدم دفاع دورتموند ليضعها بشكل رائع في شباك الفريق الألماني.

شاهد أهداف المباراة