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#ليلة_الابطال - مانشستر سيتي يصيب الفرق الإنجليزية بلعنة أوروبية

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#ليلة_الابطال - مانشستر سيتي يصيب الفرق الإنجليزية بلعنة أوروبية #ليلة_الابطال - مانشستر سيتي يصيب الفرق الإنجليزية بلعنة أوروبية

عندما يفوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، فأنت على موعد مع خروج مبكر لكل الأندية الإنجليزية من دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري شهد خروج كل الأندية الإنجليزية من البطولة بشكل مبكر، إذ أن ليفربول ودع المسابقة من دور المجموعات.

وتلاه تشيلسي، أرسنال، ومانشستر سيتي نفسه من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان، موناكو، وبرشلونة على التوالي.

وكان مانشستر سيتي قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي على حساب تشيلسي وليفربول.

وتعد هذه هي المرة الثانية في آخر ثلاثة أعوام التي تفشل فيها الأندية الإنجليزية فيل بلوغ ربع النهائي بعد موسم 2013-2012، حيث خرج مانشستر سيتي وتشيلسي من دور المجموعات، ومانشستر يونايتد وأرسنال من دور الـ16، وكان ذلك الموسم هو التالي أيضا لتتويج سيتي بلقب الدوري.

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