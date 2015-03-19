أستاذ تغذية: المشروبات المعلبة قد تسبب السرطان على المدى البعيد

مع اقتراب فصل الصيف يلجأ الكثيرون إلى تناول بعض المشروبات المعلبة، التى تحتوى على ألوان صناعية ومكسبات طعم، على الرغم من وجود تأثيرات ضارة لها.

وحول هذا يقول الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث: "إن تناول المشروبات الصناعية التى تحتوى على مكسبات اللون والطعم لها تأثير ضار على المخ وخاصة عند الأطفال، ومن الممكن أن تتسبب فى إصابتهم بالتأخر العقلى"، مضيفًا أن "هذه المشروبات تعطى طاقة للأشخاص الذين يتناولونها، لاحتوائها على مواد محلاة، ولكن على المدى البعيد ينتج عن هذه المشروبات الإصابة بالسرطان والحساسية الجلدية والهربس".

ويوضح أستاذ التغذية أن هذه المشروبات لها تأثير ضار على الصحة، ولا يستفيد الجسم بها، وتتسبب فى اضطراب الفيتامينات بالجسم، وحساسية واحمرار فى الجلد، لافتًا إلى أن هذه المشروبات لا تعوض الجسم عن نقص العناصر التى يفقدها نتيجة الحر والتعرق بشدة، فهى تعطى الطاقة بالجسم ولا يستفاد منها أى عضو آخر كما تسبب الإصابة بالأنيميا وغيرها من فقد للعناصر المهمة للجسم.

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