على غرار "سيلفى" الرئيس.. فتيات إماراتيات يلتقطن صورا مع بن راشد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة سيلفى، لمجموعة من الفتيات من دولة الإمارات العربية الشقيقة، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى، حاكم دبى.

ولاقت الصورة إعجاب المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعى الشهير، وعقدوا مقارنة بينها وبين شبيهتها التى التقطها شباب مصريون قبل أيام مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات ختام المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد بمدينة شرم الشيخ.

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