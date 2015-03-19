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مصدر: صرف شقيقى الفنانة "منة عرفة" من القسم بعد التحقيق معهما بمقتل شخص

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مصدر: صرف شقيقى الفنانة "منة عرفة" من القسم بعد التحقيق معهما بمقتل شخص مصدر: صرف شقيقى الفنانة "منة عرفة" من القسم بعد التحقيق معهما بمقتل شخص
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم صرف شقيقى الفنانة منة عرفة من قسم أوسيم مع التنبيه عليهما بالتوجه إلى النيابة صباح اليوم الخميس للإدلاء بأقوالهما فى حادث مقتل أحد الأشخاص بمنطقة أوسيم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شقيقى الفنانة منة عرفة للاشتباه بهما بالتورط فى قتل صديقهما بمنطقة أوسيم، موضحة أن المتهمين ضمن دائرة الاشتباه فقط، ولم تثبت عليهما التهمة حتى الآن، وجار تكثيف التحريات للتأكد من حقيقة تورطهما فى ارتكاب الجريمة من عدمه، ومؤكدة أن المجنى عليه تم العثور عليه مقتولا داخل مزرعة "كلاب" يمتلكها بمنطقة أوسيم.

فيما صرحت والدة الفنانة الشابة منة عرفة لـ"اليوم السابع"، بأن قوات الشرطة قامت باحتجاز ابنيها، فى التحقيقات الجارية لاكتشاف لغز مقتل شاب بمنطقة أوسيم.

وقالت إن الشرطة وجدت أرقام تليفونات ابنيها على تليفون القتيل، مشيرة إلى أنهما لا تجمعهما علاقة صداقة بالضحية، وكل ما فى الأمر أنهما اتصلا به لكى يتفقا على شراء كلب، حيث كان يمتلك الضحية مزرعة كلاب.

وأوضحت والدة منة عرفة أن الشرطة عدت ابنيها الاثنين كشهود فى التحقيقات، ومعهم شباب آخرون، لكنها فوجئت بعد ذلك بأن الشرطة احتجزتهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على شقيقى الفنانة منة عرفة للاشتباه فى تورطهما فى قتل صديقهما بمنطقة أوسيم، مضيفًا أن المتهمين ضمن دائرة الاشتباه فقط، ولم تثبت عليهما التهمة حتى الآن، وجار تكثيف التحريات للتأكد من حقيقة تورطهما فى ارتكاب الجريمة من عدمه.


>- اتهام شقيقى الفنانة منة عرفة بقتل صديقهما..والدتها: مقبوض عليهما لشراء كلب

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